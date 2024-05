Isaque, Riquelme e Matheus Reis são promovidos ao Sub-20 do Fluminense

Após a conquista da Copa do Brasil sub-17, o Fluminense promoveu os meias Isaque e Riquelme Felipe e o atacante Matheus Reis ao Sub-20. Assim, o trio já reforçou a categoria no treino desta sexta-feira (03), visando a sexta rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG. O jogo acontece na quarta-feira (08), às 15h, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Artilheiro e garçom na conquista invicta e inédita da conquista, com seis gols e quatro assistências, Isaque foi inscrito pelo Fluminense na Libertadores. Com o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur, ele viajou para o Paraguai com o elenco para encarar o Cerro Porteño, mas não foi opção de Diniz no banco.

“Graças a Deus, pude ajudar a equipe a trazer esse título inédito para o clube com uma excelente campanha. É claro que fico feliz pelos gols, ainda mais porque fui artilheiro marcando contra grandes adversários, mas o que importava mesmo era o título. Agora é seguir trabalhando com os pés no chão para conseguir ser sempre decisivo para o Fluminense”, disse o Isaque.

Riquelme Felipe, por sua vez, foi o segundo maior goleador do mata-mata nacional, com cinco gols. Além disso, tem no histórico convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 aos 15 anos de idade.

O atacante Matheus Reis também já apareceu na equipe profissional, comandada por Fernando Diniz Depois de vencer o Sul-Americano Sub-17 pela Canarinho, em 2023, o jogador de dupla nacionalidade começou 2024 sendo convocado para defender a Seleção Mexicana Sub-18.

