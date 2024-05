Dante analisa compatriotas que trocaram a França pela Inglaterra

Nice's Brazilian defender Dante (C) fights for the ball with Paris Saint-Germain's French defender Presnel Kimpembe (L) during the French Cup football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Nice at the Parc des Princes stadium in Paris on January 31, 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Dante é um dos pilares defensivos do Nice, que está na briga por vagas nas competições europeias com Monaco, Brest e Lille, na Liga Francesa. Em entrevista exclusiva ao site “Wettbasis”, parceiro do “Somos Fanáticos”, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira falou sobre a presença dos brasileiros no Campeonato Inglês, alguns seus ex-rivais.

Na França desde 2016, Dante jogou contra alguns brasileiros que protagonizam seus clubes na Premier League. Gabriel Magalhães, um dos pilares defensivos do Arsenal, teve uma passagem pelo Lille entre 2017 e 2020 antes de chegar ao time de Londres.

“Gosto da dupla com William Saliba, com quem joguei no Nice e que se desenvolveu de forma magnífica. Gabriel mostrou nas quartas de final da Champions contra o Bayern que poderia estar um pouco mais concentrado, sobretudo nos momentos-chave. Mas ele tem um bom posicionamento e é forte nos desarmes”, destacou o camisa 4.

Dante e os brasileiros do Villa

Outro clube com destaque na Premier League que tem brasileiros em alta é o Aston Villa. Comandado por Unai Emery, Diego Carlos e Douglas Luiz desempenham papeis importantes no time, que está na quarta colocação do campeonato – à frente de Tottenham, Manchester United e Chelsea.

No caso de Diego Carlos, é mais um zagueiro brasileiro que cruzou a caminho de Dante na França. Após sua passagem pelo Nantes entre 2016 e 2019, foi o zagueiro titular na campanha do ouro olímpico em 2021. Porém, sua única convocação para a seleção principal foi em 2020, após o corte de Éder Militão e Rodrigo Caio nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Sobre a briga por titularidade com a amarelinha, Dante vê Diego Carlos como boa opção para Dorival Júnior.

“A competição na Seleção nesta posição é enorme, mas ele (Diego Carlos) está fazendo um jogo forte no Aston Villa. Já o tinha notado positivamente no Nantes porque assumiu muitas responsabilidades e agiu com muita maturidade desde cedo”, relembra Dante.

Sequência da Premier League

Após ter sido eliminado na Champions League, o Arsenal consegue focar apenas no Campeonato Inglês e receberá o Bournemouth no próximo sábado. Já o Aston Villa, que visita o Brighton no domingo (05), enfrenta dificuldades na Uefa Conference League. Isso porque perdeu o primeiro jogo da semifinal contra o Olympiacos por 4 a 2 em casa, na última quinta-feira. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (09) na Grécia.

