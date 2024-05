Foden, do City, ganha prêmio de melhor do Inglês, e Guardiola faz elogios

O meia-atacante Phil Foden foi eleito, nesta sexta-feira (3), o jogador da temporada 2023/24 do futebol inglês, em prêmio concedido pela Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra. O jogador, de 23 anos, ficou com 42% dos votos e superou Rodri, companheiro de Manchester City, e Declan Rice, do Arsenal.

Foden receberá o prêmio em uma cerimônia no dia 16 de maio.

“Estou imensamente orgulhoso de ganhar esse prêmio. Agora estou focado em buscar terminar a temporada o mais forte possível e tentar ajudar o City a conquistar mais troféus”, declarou o jovem jogador.

Foden é um dos grandes nomes da temporada do Manchester City. Até o momento, ele atuou em 48 partidas, com 24 gols e 11 assistências. Técnico dos Citizens, Pep Guardiola foi só elogios ao seu pupilo em entrevista coletiva nesta sexta-feira, véspera do duelo diante do Wolverhampton, em casa, pela Premier League.

“Ele tem jogado muito bem. O impacto dele no último terço do campo é ótimo e sua ética de trabalho. A cada ano, pela quantidade de partidas e minutos que joga, ele fica mais maduro. Ele entende o jogo”, enalteceu.

Apesar de ser jovem, Foden é multicampeão pelo City. Revelado na base do clube, o jogador fez sua primeira partida como profissional aos 17 anos e levantou 16 troféus até o momento. Entre as principais conquistas estão uma Champions League, um Mundial e cinco Premier League.

Manchester City pode faturar dois títulos

Apesar de ter sido eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City ainda pode conquistar dois títulos na temporada. No Campeonato Inglês, está na segunda colocação, a um ponto do líder Arsenal, mas com um jogo a menos. Faltam quatro partidas para os Citizens na competição: Wolverhampton, Fulham, Tottenham e West Ham.

Além da Premier League, os comandados de Pep Guardiola estão na final da Copa da Inglaterra. No dia 25 de maio, decidirão o torneio diante do arquirrival Manchester United.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.