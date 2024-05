Brasileiro mira título da segunda divisão dos Emirados Árabes

Um brasileiro pode sagrar-se campeão da segunda divisão dos Emirados Árabes neste sábado (4). Natural de Chapecó e com passagem pelas categorias de base do Avaí, o atacante Saymon Cabral entra em campo às 11h (de Brasília), e pode conquistar o título em caso de vitória do Al Orooba, clube que defende, contra o Gulf, fora de casa, em conjunto com um tropeço do Dibba Al Hisn. Na atual temporada, Saymon marcou sete gols e auxiliou a equipe a confirmar o acesso à elite do futebol local.

Dessa maneira, o jogador celebrou o momento nos Emirados Árabes e comentou sobre a disputa pelo título.

“Muito feliz por alcançar o acesso com o Al Orooba, esse era o nosso objetivo desde o início da temporada. Não foi fácil, lutamos bastante, o nosso time é jovem, mas conseguimos nos impor desde o início da competição e agora fomos coroados com esse acesso. Venho conseguindo ajudar os meus companheiros, tenho marcado gols, assistências, isso me deixa muito feliz. Mas, agora vamos em busca do título. Apesar da vantagem na liderança, temos que manter o foco total no próximo jogo e buscar vencer”, disse o brasileiro Saymon Cabral.

