RB Bragantino x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Flamengo estão na parte de cima da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante logo no início do Brasileirão. Afinal, os times se enfrentam neste sábado (04/05), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do campeonato.

O RB Bragantino está na terceira posição do Brasileirão, com oito pontos conquistados. O Flamengo está na oitava colocação, com sete. As equipes competem pelos primeiros lugares da tabela. Portanto, uma vitória em São Paulo vale muito para as pretensões de ambos os lados.

Onde assistir

O Premiere (TV fechada) transmite o jogo entre RB Bragantino e Flamengo.

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta vem tendo um bom início de Brasileirão e está com seis jogos de invencibilidade nesta temporada. Portanto, os paulistas chegam motivados e confiantes neste fim de semana. Pedro Caixinha pretende entrar com força máxima em campo. No entanto, alguns desfalques já estão confirmados. Afinal, Raúl e Andrés Hurtado estão com lesões em um dos tornozelos e Nathan Camargo está se recuperando de uma cirurgia em um dos joelhos.

Como chega o Flamengo

Os jogadores rubro-negros não vêm apresentando boas atuações e chegam pressionados neste fim de semana. Com os olhos voltados para Libertadores na próxima semana, Tite planeja mudanças na escalação. O técnico, dessa forma, pretende abdicar dos pontas e entrar em campo com um 4-4-2. Além disso, algumas alterações estão previstas no sistema defensivo. Afinal, Léo Ortiz e Wesley devem entrar nas vagas de Fabrício Bruno e Varela, respectivamente.

Aliás, é importante lembrar que Pulgar e Arrascaeta, lesionados, seguem como desfalques. Assim, Igor Jesus e Allan devem atuar como volantes, com Gerson e De La Cruz responsáveis pela criação. Bruno Henrique e Pedro formam uma dupla no ataque. Portanto, Gabigol fica como opção no banco de reservas.

RB Bragantino x Flamengo



Quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/05/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Candido e Capixaba; Jadson, Eric Ramires, Gustavinho (Bruninho); Nacho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Paulo Cesar da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Daniel Bins (Fifa-RS)

