Cruzeiro anuncia Paulo Pelaipe como diretor executivo

O Cruzeiro confirmou, nesta sexta-feira (3), Paulo Pelaipe como novo diretor executivo de futebol. O experiente profissional chega ao clube para substituir Pedro Martins, que acertou com o Vasco. Ele vai trabalhar junto com Alexandre Mattos na pasta nessa nova fase do clube, com Pedro Lourenço como acionista majoritário da SAF.

Pelaipe estava no Botafogo-SP e vai trabalhar diretamente com Mattos na gestão do futebol. Ele teria recebido uma “proposta irrecusável” e trocou o clube de Ribeirão Preto pela Raposa.

Paulo Pelaipe é experiente em cargos diretivos e tem passagens por diversos grandes clubes do Brasil, como Flamengo, Grêmio, Corinthians, Vasco e Coritiba. Passou também por Criciúma e São Caetano.

Em 2019, era gerente de futebol do Flamengo, no ano em que o clube foi campeão brasileiro e da Libertadores. No entanto, apesar da campanha vitoriosa, acabou não tendo o contrato renovado e deixou o Rubro-Negro.

Outro que chegará ao Cruzeiro é Edu Dracena, que ocupará o cargo de diretor técnico. Ele é aguardado neste sábado em Belo Horizonte. Após pendurar as chuteiras, trabalhou no departamento de futebol de Santos e Palmeiras.

O Cruzeiro voltaria a campo no próximo sábado (4), para enfrentar o Internacional, no Mineirão. Por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF adiou a partida, que ainda não tem data para acontecer.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.