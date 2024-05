Hoffenheim busca empate contra o RB Leipzig pela Bundesliga

Jogo entre Hoffenheim e RB Leipzig ficou no 1 a 1 pela Bundesliga - (crédito: Foto: DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)

O RB Leipzig não conseguiu superar o jogador a menos que tinha em campo e acabou cedendo o empate ao Hoffenheim, nesta sexta-feira (3). Em jogo que abriu a 32ª rodada da Bundesliga, os times ficaram no 1 a 1, na PreZero Arena, em Sinsheim.

Benjamin Sesko abriu o placar para os Touros no primeiro tempo, mas o artilheiro Kramaric deixou tudo igual para o time da casa nos acréscimos do prélio – ambos de cabeça. O Hoffenheim soube aproveitar o jogador a mais, visto que Xavi Simons havia sido expulso aos 28′ do segundo tempo.

Com o resultado, o Leipzig, que já tem vaga garantida na Champions League 2024/25, segue em quarto, com 63 pontos. A vitória parcial até colocava o time em terceiro, mas o Stuttgart segue intacto com 64. Já o Hoffenheim ganha posições e chega à sétima posição, com 40. A equipe busca uma vaga na próxima Liga Conferência, mas há concorrência de Freiburg (oitavo), Augsburg (nono), Heindenheim (décimo) e Werder Bremen (11º).

Próximos jogos

Nos dois jogos que encerram a temporada, o RB Leipzig enfrenta o Werder Bremen, em casa (sábado, dia 11), e o Frankfurt, fora de casa (sábado, dia 18). A equipe ainda pode buscar, no máximo, um vice-campeonato, já que o Leverkusen já não pode ser mais alcançado.

O Hoffenheim, por sua vez, visita o Darmstadt (domingo, dia 12) e encerra sua participação em casa diante de ninguém menos que o Bayern de Munique (sábado, dia 18).

