Após poupar, Fluminense deverá ter titulares contra o Atlético

Guga deve voltar a ser titular do Fluminense depois de ficar no banco - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

O Fluminense deverá ter o retorno de seus titulares para o duelo contra o Atlético-MG, no sábado, às 16h (de Brasília). A definição do time veio após o treino desta sexta-feira (3), em Cariacica, no Espirito Santo – o último antes da partida em questão.

Com o lateral-direito Samuel Xavier lesionado (fratura no pé direito), Guga será titular novamente. Preservado contra o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (1º), ele volta a ficar entre os 11, como aconteceu contra o Corinthians, na partida anterior.

Isso garante, então, que Marquinhos poderá voltar a atuar como ponta, já que ele jogou improvisado diante do Sampaio Corrêa na lateral. Do lado oposto, Marcelo é outro que deve voltar a titular. Ele voltou a treinar nesta sexta após resolver problemas particulares em Madri.

Se não estiver bem fisicamente, a tendência é que Diogo Barbosa siga com a vaga. A dupla de zaga formada por Manoel e Felipe Melo também retorna após descanso. Por fim, Ganso e Germán Cano serão outros reforços no time de Diniz. O camisa 10 e o argentino também foram poupados no duelo contra o Sampaio Corrêa.

Nesse sentido, a provável escalação tricolor vem com: Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.

Os desfalques do Flu, assim, ficam por conta dos zagueiros Marlon e Thiago Santos, os volantes André e Gabriel Pires, além dos atacantes Keno e Lelê – todos por lesão. O atacante John Kennedy, que não entra em campo desde o jogo contra o Vasco (dia 20), segue afastado por tempo indeterminado.

