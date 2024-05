Premier League: Luton empata com Everton e se complica na luta contra rebaixamento

Jogadores de Luton Town e Everton em disputa de bola na Premier League - Foto: Henry Nicholls/AFP via Getty Images - (crédito: Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

A luta contra o rebaixamento promete muita emoção na reta final da Premier League. Nesta sexta-feira (3), Luton Town e Everton ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Kenilworth Road, na partida de abertura da 36ª rodada do Campeonato Inglês. Dessa maneira, os donos da casa seguem na zona da degola e podem se complicar ainda mais na tentativa de permanecer na elite do futebol da Inglaterra. Calvert-Lewin, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, enquanto Adebayo confirmou o empate. Ambos os gols foram marcados na primeira etapa.

Dessa maneira, o Luton Town segue como primeiro clube na zona de rebaixamento. Com o ponto somado, a equipe chegou aos mesmos 26 do Nottingham Forest, primeiro time fora do Z-3. No entanto, o concorrente direto pela permanência ainda entrará em campo nesta 36ª rodada e pode abrir uma boa vantagem.

O Nottingham Forest visita o já rebaixado Sheffield United neste sábado (4), às 11h (de Brasília).

LEIA MAIS: Esposa de jogador brasileiro bate com Ferrari de R$ 1 milhão na Espanha

Por fim, Calvert-Lewin, de pênalti, abriu o placar para o Everton aos 23 minutos da primeira etapa. Contudo, a resposta do Luton foi rápida e Adebayo deixou tudo igual ao finalizar de perna esquerda aos 30 minutos. Na segunda etapa, o jogo foi bem disputado no meio de campo e poucas chances claras de gol foram criadas. Assim, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Jogos da 36ª rodada da Premier League

Sexta-feira (3/5)

Luton Town 1×1 Everton

Sábado (4/5)

Arsenal x Bournemouth – 8h30

Brentford x Fulham – 11h

Burnley x Newcastle – 11h

Sheffield x Nottingham Forest – 11h

City x Wolverhampton – 13h30

Domingo (5/5)

Chelsea x West Ham – 10h

Brighton x Aston Villa – 10h

Liverpool x Tottenham – 12h30

Segunda-feira (6/5)

Crystal Palace x Manchester United – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.