André Anderson cobra valor milionário do São Paulo na Justiça

O jogador André Anderson, que atuou no São Paulo entre 2022 e 2023, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando R$ 8.368.764,67 do clube paulista.

De acordo com a informação divulgada pelo O Globo, o jogador passou por cirurgia no púbis quando defendeu o Tricolor Paulista e ficou irritado com o tratamento conservador. Incomodado com a recuperação demorada, ele pediu para consultar médicos fora do clube e teve o pedido negado.

Outro ponto alegado pelos advogados de André Anderson, é que o jogador tem direito a receber valores por ocorrência de acidente de trabalho. Além disso, ele quer ressarcimento das despesas médicas devido a cirurgia no púbis e indenização.

Números de André Anderson

Indicado por Rogério Ceni, André Anderson veio por empréstimo junto a Lazio e ficou pouco tempo no MorumBIS. Ao longo da passagem pelo São Paulo, o atleta disputou 12 jogos e não marcou gols.

Carreira

Projetado pelo Santos, o atleta foi vendido pelo clube paulista a Lazio em 2018. Porém, ele pouco atuou no time da capital e intercalou com duas passagens pela Salernitana. Após sair do São Paulo na temporada passada, atualmente, ele faz parte do elenco da Lazio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.