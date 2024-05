Seleções vão poder inscrever até 26 jogadores na Eurocopa 2024

A Uefa anunciou, nesta sexta-feira (3), que as seleções que vão disputar a Eurocopa 2024 poderão inscrever até 26 jogadores cada, em vez do limite de 23 que estava estipulado anteriormente. Ao mesmo tempo, a entidade do futebol europeu ressaltou que o número máximo de atletas não será uma obrigação para o torneio.

A Eurocopa 2024 será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Além disso, as seleções devem enviar à Uefa a lista com um mínimo de 23 jogadores e um máximo de 26 atletas, até o dia 7 de junho.

O debate sobre aumentar o número de jogadores na lista começou quando a UEFA disse, em outubro de 2023, que as seleções só poderiam convocar 23 jogadores para a fase de grupos da Eurocopa. Dessa maneira, muitos treinadores criticaram a decisão da federação, que optou em retroceder.

Na última edição da Euro, disputada em 2021, as seleções puderam convocar 26 jogadores. Além disso, o mesmo aconteceu na Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar.

