Inter oferece ginásio para abrigar famílias atingidas por enchentes no RS

Em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o Internacional ofereceu a estrutura do ginásio Gigantinho para receber pessoas em situação de vulnerabilidade. O local pode receber entre 300 e 400 pessoas.

Funcionários da Prefeitura de Porto Alegre, inclusive, se reuniram na tarde desta sexta-feira (3) com o vice-presidente de patrimônio do clube, Gabriel Nunes. Entretanto, o uso do espaço está sujeito ao avanço das águas.

A prefeitura irá aguardar as ocorrências de sábado para averiguar se o Gigantinho, localizado ao lado do Beira-Rio, estará ou não na rota das enchentes. Um posto de arrecadação de doações para as vítimas das inundações já está em funcionamento no Gigantinho.

Enchentes chegam a Porto Alegre

Nesta sexta, o portão 14 do rio Guaíba se rompeu e causou inundações em diversos pontos da capital gaúcha. No decorrer do dia, a Defesa Civil do estado emitiu alerta para “inundação extrema”.

Próximos ao Guaíba, os centros de treinamento Parque do Gigante e CT Luiz Carvalho, de Inter e Grêmio, respectivamente, sofreram alagamentos com a cheia. A rodoviária da cidade também precisou ser fechada.

Mais de 600 pessoas estão desabrigadas em Porto Alegre, assim como mais de 30 pontos encontram-se completamente bloqueados pelas enchentes. Já passam de 500 as pessoas distribuídas em três abrigos da capital e dezenas estão desaparecidas . O número de mortos já chega a 40 em razão das fortes chuvas.

