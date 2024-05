Fluminense contrata Thiago Silva

Thiago Silva atuou por três temporadas no Fluminense e é ídolo do clube - (crédito: Foto: Juan Mabromata / AFP via Getty Images)

Thiago Silva jogará pelo Fluminense a partir do segundo semestre deste ano. Nas últimas horas, o clube, o jogador e seus representantes chegaram a um acordo para que o zagueiro de 39 anos, atualmente no fim de seu contrato com o Chelsea, reforce o Tricolor no segundo semestre de 2024. A janela internacional abrirá em 10 de julho.

Conforme informações divulgadas pelo portal GE, o Fluminense enviou membros de seu departamento jurídico e de comunicação a Londres e está trabalhando rapidamente para oficializar a contratação do jogador. Thiago Silva assinará um contrato até junho de 2026 e planeja mudar-se para o Rio de Janeiro nas próximas semanas (enquanto sua esposa permanecerá na Inglaterra com os filhos do casal, que jogam nas categorias de base do Chelsea). Assim como aconteceu com Marcelo, a apresentação do zagueiro está prevista para ocorrer no Maracanã.

Thiago recebeu propostas de outros clubes

O Fluminense superou a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita para repatriar o jogador. Embora inicialmente planejasse contar com Thiago já em janeiro, o zagueiro optou por honrar seu contrato com o Chelsea, da Inglaterra, até o final. Em abril, anunciou sua saída do clube inglês. Na quarta-feira, o portal ge revelou que o Tricolor havia feito uma proposta para contratá-lo.

A diretoria do Fluminense sempre deixou claro seu interesse em contar com Thiago Silva. Com o acordo finalizado, ele chega para ocupar a vaga deixada por Nino, vendido ao Zenit.

Thiago Silva atuou no time principal do Fluminense por três temporadas antes de se transferir para o Milan, na Itália. Entre 2006 e 2008, o zagueiro disputou 147 jogos, marcou 14 gols e fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2007.

