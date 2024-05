Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Fortaleza neste sábado (4), às 21h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chega embalado após vencer a primeira na competição diante do Fluminense e também vencer o América-RN, pela Copa do Brasil. Já o Leão do Pici ainda não sabe o que é derrota no torneio de pontos corridos. São uma vitória e dois empates até aqui e vai para São Paulo querendo manter essa invencibilidade.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Fortaleza terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

No Timão, existe a expectativa do retorno de Yuri Alberto. Afinal, o centroavante se recupera de uma lesão na perna direita, mas ainda não sabe se terá condições de jogo. Assim, caso fique de fora, Romero ou Pedro Raul devem começar a partida. Além disso, a equipe deve ter dois retornos em comparação ao time que enfrentou o América-RN, pela Copa do Brasil. Rodrigo Garro e o técnico António Oliveira ficaram fora do embate em Natal e vão retornar ao Alvinegro. Por fim, Diego Palacios, Maycon, Ruan Oliveira e Matheus Araújo seguem no departamento médico.

Como chega o Fortaleza

Já o Leão do Pici viaja para São Paulo com quatro desfalques. Afinal, Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic seguem entregues ao departamento médico e estão fora. Hércules e Bruno Pacheco estavam no banco contra o Bragantino, mas devem ser titulares contra o Corinthians. Viajaram 28 jogadores, incluindo Jonathan, zagueiro da base. Após o confronto, o time inicia preparação para duelo contra o Nacional de Potosí, na Bolívia. Apesar de ainda estar invicto, o Fortaleza vem de dois empates e busca reencontrar o caminho das vitórias.

CORINTHIANS X FORTALEZA

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; José Welison (Hércules), Matheus Rossetto e Pochettino; Pikachu, Machuca (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

