Paysandu e Avaí empatam em Belém e seguem sem triunfos na Série B

Na abertura da terceira rodada da Série B do Brasileiro, Paysandu e Avaí empataram sem gols no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), nesta sexta-feira (3). Mesmo com um a menos durante toda a segunda etapa, a equipe paraense segurou o empate diante de um adversário que pecou nas conclusões e continua sem balançar a rede no campeonato.

Com o resultado, o Papão ocupa o 13º lugar, agora com dois pontos. Já o Leão fatura seu primeiro ponto, aparecendo na zona de rebaixamento – é o 18º colocado na tabela. Contudo, os catarinenses podem perder posições no decorrer da rodada.

O jogo

As equipes apresentaram muitas dificuldades para concluir ao gol. O Avaí, mais solto em campo, teve mais jogadas de ataque, porém a falta de qualidade nos arremates assustou. O Paysandu só conseguiu equilibrar as ações na reta final e quase amarcou com Leandro Vilela, que viu o zagueiro tirar quase em cima da linha.

Os donos da casa ficaram com um jogador a menos aos dez minutos da segunda etapa, quando Quintana derrubou William Pottker e foi expulso direto. Pedro Castro acertou a rede na cobrança de falta, mas pelo lado de fora.

Em superioridade numérica, o Avaí se lançou à frente. Entretanto, os erros de finalização continuaram. Na melhor delas, Jean Lucas recebeu passe e, frente a frente com o goleiro, arrematou sem força. Fechado na defesa, o Paysandu conseguiu anulçar o ataque adversário, segurando o empate.

O Paysandu volta a campo apenas no domingo (12), quando visita o Mirassol, às 16h, no interior paulista. Um dia antes, o Avaí recebe o Coritiba, às 11h, na Ressacada.

