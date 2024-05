Brasileiros confirmam favoritismo e avançam no Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil fez a festa no Circuito Mundial de Vôlei de Praia e viu todos as seis duplas representantes do país passarem na fase de grupos. O último dia de definição das chaves na etapa Elite 16 de Brasília, nesta sexta-feira (3/5), teve show dos tupiniquins, com seis vitórias em oito jogos e vagas confirmadas para brigar pelo título na capital. Duda/Ana Patrícia, Agatha/Rebecca e Arthur/Evandro avançaram direto para as quartas de final, enquanto outras três duplas verde-amarelas terão que jogar as oitavas.

Uma das principais estrelas da competição, Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e avançaram em primeiro no grupo A, assim como fizeram Agatha e Rebecca no B. As primeiras jogaram apenas uma partida e não tomaram conhecimento das francesas Vieira/Chamereau na vitória por 2 x 0 (parciais de 23/21 e 21/14). Ainda com duas partidas pela frente, a segunda dupla foi até o limite contra as suíças Huberli/Brunner, mas levaram a melhor por 2 x 0 (22/20 e 28/26). Depois, passaram com facilidade das americanas Hughes/Cheng (2 x 0; 21/16 e 21/15).

Por liderar a chave, Duda e Ana Patrícia foram direto para as quartas de final e pegam quem passar entre as compatriotas Tainá e Victória, terceiras no grupo D, ou Hughes/Cheng. Agatha e Rebecca enfrentam as canadenses Melissa/Brandie ou as suíças Esmée/Zoé.

Confirmadas para brigar por medalha nas Olimpíadas, Bárbara e Carol precisavam vencer para avançar, e assim fizeram. Com moral, elas se recuperaram no segundo set mesmo perdendo por 15 x 19 e viraram para 21 x 19, fechando a partida em 2 x 0 (22/20 e 21/19). Agora elas jogam por uma nova classificação contra as alemãs Muller/Tillmann.

Entre os homens, Evandro e Arthur fizeram bonito e passaram com três vitórias na chave D. A confirmação veio na última partida do dia, contra os estadunidenses Crabb/Brunner, por 2 x 1 (21/19; 17/21 e 16/14). Eles agora aguardam os vencedores entre Partain/Benesh, dos Estados Unidos, e Boermans/de Groot, da Holanda.

Garantidos em Paris-2024, George e André jogaram contra os holandeses van de Velde/Immers para decidir quem passaria em primeiro no grupo B. Os brasileiros, no entanto, desperdiçaram ataques e perderam para os europeus no tie break por 2 x 1 (17/21; 22/20 e 14/16). Com o resultado, eles terão que passar pelos chilenos M. Grimalt e E. Grimalt para seguir as quartas, contra a dupla catari Cherif e Ahmed.

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia segue em Brasília neste sábado (4/5), com as partidas de oitavas e quartas de final, e no domingo (5/5), dia das semis, disputas de terceiro lugar e final. A entrada do público é gratuita, mediante apresentação do ingresso virtual. O SporTV 2 transmite.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima