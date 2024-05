Líder da Série B, Sport, no PR, vence Coritiba e aumenta a crise do rival

Matheus Frizzo (10 do Coritiba, de branco), recebe a marcação de Pedro Lima, do Sport - (crédito: Foto: JP Pacheco/ Coritiba)

O Coritiba recebeu o Sport, nesta sexta-feira (3/5) no Couto Pereira, e se deu mal. Afinal, neste jogo pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, lutou muito. Mas acabou perdendo por 1 a 0. O gol foi de Gustavo Coutinho, ainda no primeiro tempo. O time pernambucano fez jogo inteligente, conseguindo fechar os espaços. O Coxa melhorou com a entrada de Lucas Ronier (ainda no primeiro tempo). Teve chances, mas não marcou.

O Sport chega ao terceiro triunfo em três jogos. Assim, sustentará a liderança da Segundona. Mas o Coritiba para nos quatro pontos, no meio da tabela. Dessa forma, deve aumentar ainda mais a sua crise política.

Coritiba em cima. Mas é o Sport que marca

Sob forte da pressão da torcida, irritada com a atual SAF do clube, o Coritiba começou arriscando chutes de fora da área com Gómez e Matheus Frizzo. Foram lances que passaram perto. Mas quem mandou a bola para dentro foi o Sport, aos 21 minutos. Lucas Lima recebeu pela esquerda e cruzou para cabeçada de Gustavo Coutinho, que levou a melhor mesmo sob marcação de Janderson. O Coritiba teve duas boas chances com Ronier (que entrara na vaga de Bernardo aos 29 minutos) e com Frizzo. Porém, sem sucesso.

O Coritiba voltou com mais duas alterações que aumentaram a produtividade ofensiva. Dessa forma, passou a assustar bem mais. O garoto Ronier seguiu como a principal arma da equipe. Com dois chutes que passaram raspando, quase conseguiu o empate. Ronier seguiu fazendo a diferença e, aos 28, fez grande jogada pela direita e cruzou. A bola espirrou, mas sobrou para Morelli perder a melhor chance da partida. Wesley Pomba também teve boa chance aos 43. Entretanto, arrematou mal. Enfim, não era noite dos paranaenses.

CORITIBA 0X1 SPORT

Brasileirão 2024 – Série B – Terceira rodada

Data: 3/5/2024

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público: 17.974

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado, Intervalo); Bernardo (Lucas Ronier, 29’1ºT), Everton Morelli (Brandão, 30’/2ºT) e Sebástian Gómez (Grovane Meuer, 23’/2ºT); Matheus Frizzo e Figueiredo (Wesley Pomba, Intervalo); Leandro Damião. Técnico: Guto Ferreira

SPORT: Caique França; Pedro Lima (Rosales, Intervalo), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez Chrystian Barletta (Chico, 28’/2ºT) e Lucas Lima (Vinícius Faria, 23’/2ºT); Romarinho (Alan Ruiz, Intervalo) e Gustavo Coutinho (Fábio Matheus, 29’/2ºT). Técnico: Mariano Soso

Gols: Gustavo Coutinho, 21’/1ºT (0-1)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Wesley Pomba, Natanael, Bruno Melo (CFC); Mariano Sosso, Caíque França, Pedro Lima, Felipinho. Gustavo Coutinho, Castán (SPO)

Jogos da 3ª rodada da Série B

Sexta-feira (3/5)

Paysandu 0x0 Avaí

Coritiba 0x1 Sport

Sábado (4/5)

Chapecoense x América-MG – 17h

Vila Nova-GO x Operário-PR – 18h

Ituano x Novorizontino – 21h

Domingo (5/5)

Brusque x Goiás – 16h

Segunda-feira (6/5)

Ceará x CRB – 19h

Ponte Preta x Amazonas – 20h

Santos x Guarani – 21h

Terça-feira (7/5)

Botafogo-SP x Mirassol – 21h

