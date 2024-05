Léo Ortiz, do Flamengo, reencontra o Bragantino pelo Brasileirão

Léo Ortiz deve ser titular do Flamengo no duelo com o Red Bull Bragantino - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O confronto entre Red Bull Bragantino e Flamengo deste sábado, (4), às 18h30, no Nabi Abi Chedid, marcará o reencontro do zagueiro Léo Ortiz com o Massa Bruta. O zagueiro defendeu as cores do clube paulista entre 2019 e 2024 antes de chegar ao Rubro-Negro. A negociação, por sinal, foi longa, porém o jogador nunca escondeu o carinho que tem pela equipe de Bragança Paulista.

Por lá, foi campeão do Brasileiro da Série B de 2019 e vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2021. Além disso, representou a equipe como capitão duras as últimas temporadas e era um nome querido pela empresa que patrocina o clube. Considerado por muitos como um líder dentro e fora das quatro linhas.

Ao todo, disputou 198 partidas e marcou 14 gols e fez uma importante dobradinha com Fabrício Bruno, defensor que reencontrou no Flamengo. Assim, essas boas atuações chamaram a atenção de seu atual treinador, Tite, na época em que estava à frente da Seleção Brasileira.

Longa negociação

Foi justamente o comandante, que chegou ao clube carioca no fim da última temporada, que pediu a contratação de Léo Ortiz. Depois de uma longa negociação, os dois lados chegaram a um denominador comum, e o anúncio aconteceu em março. O acordo de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação do dia do acordo) foi por cinco temporadas.

Esse valor será quitado em dois anos, com quatro parcelas semestrais. Caso o zagueiro atinja as metas coletivas, o Bragantino receberá mais 1 milhão de euros. Por fim, esta foi a quarta maior venda da história do Massa Bruta, atrás apenas de Claudinho para o Zenit-RUS, de Natan para o Napoli-ITA e de Artur para o Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.