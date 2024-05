Vasco tenta quebrar longo jejum diante do Athletico, em Curitiba

Depois do empate com o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Com quatro rodadas, a equipe carioca patina neste início de competição e para deixar a zona de rebaixamento terá que quebrar um longo jejum. Isso porque já são 17 anos sem vencer o Furacão em Curitiba, adversário deste domingo (5), às 16h (de Brasília).

A última vez em que o Cruz-Maltino voltou para o Rio de Janeiro com um triunfo foi pela Sul-Americana de 2007. Na época, o time bateu o adversário por 4 a 2, em duelo válido pela fase preliminar, enquanto, na volta, venceu por 2 a 0 e garantiu a classificação. Na última temporada, aliás, as equipes ficaram no empate, sem gols, pela competição nacional.

Dessa forma, o Vasco entrou em campo para aquela partida com a seguinte escalação: Silvio Luiz; Eduardo, Jorge Luiz, Júlio Santos, Rubens Júnior; Amaral, Andrade (Vílson), Roberto Lopes e Marcelinho (Perdigão); Enílton e Abuda (Conca). Técnico: Celso Roth.

Ainda no primeiro tempo, aos 23, Dinei aproveitou a falha de Silvio Luiz, enquanto Rubens Junior e Abuda viraram para a equipe carioca. Na volta do intervalo, Conca e Andrade completaram a vitória. No fim, Alan Bahia descontou para o Furacão, em mais uma falha do arqueiro cruz-maltino.

Desde que a Arena da Baixada foi construída, em 1999, o Athletico só perdeu uma vez para o Vasco no local. Foi justamente esse confronto de 2007. Antes disso, o time havia vencido em Curitiba, em 1998, por 2 a 1, porém foi no estádio Durival de Brito.

Confrontos entre Athletico x Vasco na Arena

1 – Athletico 0 x 0 Vasco – Brasileirão 2023

2 – Athletico 3 × 0 Vasco – Brasileirão 2020

3 – Athletico 4 × 1 Vasco – Brasileirão 2019

4 – Athletico 1 × 0 Vasco – Brasileirão 2018

5 – Athletico 3 × 1 Vasco – Brasileirão 2017

6 – Athletico 2 × 0 Vasco – Brasileirão 2015

7 – Athletico 5 × 1 Vasco – Brasileirão 2013

8 – Athletico 2 × 2 Vasco – Brasileirão 2011

9 – Athletico 2 × 2 Vasco – Copa Brasil 2011

10 – Athletico 0 x 0 Vasco – Brasileirão 2010

11 – Athletico 3 × 1 Vasco – Brasileirão 2008

12 – Athletico 1 × 0 Vasco – Brasileirão 2007

13 – Athletico 2 × 4 Vasco – Copa Sul-Americana 2007

14 – Athletico 6 × 4 Vasco – Brasileirão 2006

17 – Athletico 7 × 2 Vasco – Brasileirão 2005

16 – Athletico 2 × 0 Vasco – Brasileirão 2004

17 – Athletico 2 × 2 Vasco – Brasileirão 2003

18 – Athletico 2 × 1 Vasco – Brasileirão 2002

