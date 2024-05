Hulk, do Atlético-MG, reencontra uma das principais vítimas da carreira

Após bater o Sport pela Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), às 16h (de Brasília), os comandados de Gabriel Milito medem forças com o Fluminense, em Cariacica, no Espírito Santo. Com isso, Hulk reencontra uma de suas principais vítimas na carreira ao lado do Cruzeiro.´

Dessa forma, o atacante já enfrentou o Tricolor em oito partidas e estufou a rede em sete oportunidades. Apesar dos bons números, o camisa 7 não marca contra a equipe carioca desde 2022.

Em campo, o Galo subiu de produção e tem tido boas atuações. No momento, Hulk vive uma fase de “garçom’, já que deu quatro assistências nas últimas seis partidas.

Curiosamente, o atacante completa 100 partidas na competição nacional neste sábado (4) e a primeira delas foi justamente contra o Fluminense, quando ainda defendia o Vitória.

Depois de quatro rodadas, o Atlético soma oito pontos e está atrás apenas do líder Botafogo. Por fim, a equipe está invicta com duas vitórias (Cruzeiro e Cuiabá) e dois empates (Corinthians e Criciúma) e para assumir a ponta terá que vencer e torcer por um tropeço do Glorioso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.