Stuttgart vence Bayern e esquenta briga pelo 2º lugar do Alemão

Fuehrich (do Stuttgart, de branco, à esquerda) disputa a jogada com Kimmich e Kane, astros do Bayern - (crédito: Foto: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images)

O Campeonato Alemão teve um jogo decisivo na manhã deste sábado (4/5), entre Stutttgart e Bayern. Afinal, com o título definido para o Leverkusen, a briga é pelo segundo lugar. E duelo na Mercedes Benz Arena, envolvia os times que brigam por este vice-campeonato. Em jogo com boas chances para ambos os lados, o Stuttgart fez a festa da sua torcida, vencendo por 3 a 1. Stergiou marcou para os donos da casa, mas o Bayern empatou ainda no primeiro tempo, com Kane cobrando pênalti. Na etapa final Jeong Woo-yeong recolocou o Stuttgart na frente. E Silas Mvumpa, enfim, definiu o placar.

O resultado mantém a briha pelo Top2 em aberto. O Bayern tem 69 pontos, contra 67 do Stuttgart. Ainda restam duias rodadas para o fim da competição. Vale citar que este triunfo já garante ao Stuttgart uma vaga à Champions. Nada mal para um time que na temporada passada por muito pouco não foi rebaixado (escapou da Segundona no playoff da repescagem).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Festa para o Stuttgart

O Stuttgart, em excelente temporada, tentou fazer valer o mando de campo para pressionar. Cumpriu o objetivo. Afinal, que teve maior posse (60%) e finalizações (24 a 1-). Quase marcou aos 27, quando Guirassy chutou e o zagueiro Dier salvou de cabeça em cima da linha. Contudo, no minuto seguinte, Stergiou triangulou com Undav, recebeu na área e bateu forte, sem chance para Neuer. Mas o Bayer empatou ainda no primeiro tempo, quando Gnabry foi derrubado na área. Pênalti que Kane bateu para deixar tudo igual.

No segundo tempo, apesar dos times buscarem o ataque, muito mais o Stuttgart, as defesas levaram a melhor. Mas isso até que dois jogadores que entraram na etapa final definiram a vitória dos mandantes. Aos 39, o congolês Silas Mvumpa recebeu pela esquerda e cruzou para Jeong Woo-yeong cabecear e fazer 2 a 1. No último ataque, já nos acréscimos, Mvumpa ampliou. Enfim, o Stuttgart alcança a vaga à Champions. E mira o vice-campeonato. Mas o Byern ainda está dois pontos à frente.

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (3/5)

Hoffenheim 1×1 RB Leipzig

Sábado (4/5)

Stuttgart 3×1 Bayern

Werder Bremen x B.M’Gladbach

Borussia Dortmund x Augsburg

Wolfsburg x Darmstadt

Colonia x Greiburg – 13h30

Domingo (5/5)

Union Berlin x Bochum – 10h30

Eintrascht x Leverkusen – 12h30

Heidenheim x Mainz – 14h30

