Bragantino x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Bragantino recebe o Flamengo neste sábado - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Em Bragança Paulista, neste sábado (4/5), às 18h30 (de Brasília), jogam Bragantino x Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão. Os times lideravam a competição até a rodada passada, mas tropeçaram. Agora, querem vencer e voltar e brigar pela ponta. O jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que transmite a partir das 17h (de Brasília). A cobertura começa com o tradicional esquenta e terá o comando e a narração de João Delfino.

Além de João Delfino, a cobertura conta com Figueiredo Junior nos comentários e Diogo Silva com as reportagens. Não perca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.