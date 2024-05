Chelsea x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e West Ham competem pelas mesmas posições na tabela de classificação e prometem protagonizar um clássico disputado nesta reta final de Premier League. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (05/05), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 35ª rodada da competição.

O Chelsea está na oitava colocação, com 51 pontos. O West Ham está na nona posição, com 49. Com campanhas abaixo do esperado, as equipes seguem distantes de uma classificação para Europa League e chegam sem ambições altas nesta reta final de temporada.

Onde assistir

A ESPN 4 (TV fechada) e o Star+ (plataforma de streaming) transmitem o jogo entre Chelsea e West Ham, pela Premier League.

Como chega o Chelsea

Os Blues conseguiram uma vitória diante do Tottenham na última rodada e agora estão em busca do segundo triunfo consecutivo em um clássico. No entanto, muitos desfalques estão confirmados. Afinal, Axel Disasi, Enzo Fernández, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu, Reece James, Malo Gusto, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Thiago Silva e Robert Sanchez seguem lesionados e estão inaptos para jogar. Além disso, Nkunku e Levi Colwill são dúvidas em campo.

Como chega o West Ham

Os Hammers vêm de um empate diante do Liverpool e estão há cinco jogos consecutivos sem vencer. Portanto, os jogadores chegam pressionados e desmotivados neste fim de semana. David Moyes, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. A expectativa fica pelos retornos de Dinos Mavropanos e George Earthy. Afinal, ambos estão recuperados de lesão e devem ficar disponíveis para jogar. O único desfalque confirmado é o zagueiro Nayef Aguerd, que segue com uma contusão em um dos tornozelos.

Chelsea x West Ham

35ª rodada Premier League

Data e horário: 05/05/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Gilchrist, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Mavropanos, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Paqueta, Kudus; Antonio. Técnico:

Árbitro: Andy Madley

VAR: Peter Bankes

