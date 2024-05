Liverpool x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e Tottenham estão no topo da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante nesta reta final de Premier League. A bola rola neste domingo (05/05), às 12h30 (de Brasília), no Anfield, pela 36ª rodada da competição.

O Liverpool está na terceira colocação, com 75 pontos. O Tottenham está na quinta posição, com 60. Os times, dessa forma, estão com classificações bem encaminhadas para Europa League.

Onde assistir

ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming) transmitem o jogo entre Liverpool e Tottenham, pela Premier League.

Como chega o Liverpool

Os Reds desperdiçaram pontos importantes nas últimas rodadas e se distanciaram da primeira colocação. Contudo, os comandados de Klopp seguem com chances matemáticas de título. O técnico, dessa forma, pretende ir com força máxima neste fim de semana. No entanto, alguns desfalques estão confirmados. Afinal, Matip, Ben Doak e Thiago Alcântara estão lesionados e seguem como ausências. Além disso, Virgil van Dijk vem sentindo um desconforto muscular e é dúvida em campo. A boa notícia é que Diogo Jota e Conor Bradley estão em fase final de recuperação e devem retornar aos gramados em breve.

Como chega o Tottenham

Os Spurs vêm de três derrotas consecutivas na Premier League e não têm mais chances matemáticas de título. No entanto, os comandados de Postecoglou seguem atrás de um acesso direto para Champions League e no momento estão se classificando para Europa League. O técnico pretende ir com força máxima neste fim de semana, mas também conta com muitos desfalques em campo. Afinal, Forster, Timo Werner, Sessegnon, Solomon Udogie e Ben Davies estão lesionados e seguem como ausências.

Liverpool x Tottenham

36ª rodada da Premier League

Data e horário: 05/05/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk (Joe Gomez), Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Emerson; Sarr, Bissouma; Dejan Kulusevski, Maddison e Son; Richarlison. Técnico: Postecoglou

Árbitro: Paul Tierney

VAR: John Brooks

