Fluminense lança livro especial sobre a conquista da Libertadores 2023

Para todo torcedor do Fluminense, o dia 4 de novembro ficará marcado para sempre na memória, com o título inédito da Libertadores. Com isso, o clube decidiu eternizar a conquista em forma de livro, intitulado “Vamos, Tricolores – A Conquista da América”, em parceria com a Editora Sextante. A obra já está em pré-venda em livrarias de todo o país e chega às lojas do Tricolor na próxima terça-feira (07/05).

Embalada pela música “Vamos, Tricolores”, a obra conta em 160 páginas a história do título. O livro traz mais de 200 imagens, algumas exclusivas e inéditas, além de relatos e textos de quem participou da conquista da América.

Além disso, são recordadas no exemplar as campanhas das conquistas do Campeonato Carioca 2023 e da Recopa 2024. Outra lembrança é a participação tricolor no Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, na última temporada, com a decisão diante do Manchester City. da Inglaterra.

Por fim, o livro, com capa dura e impresso no formato 27,5 x 35 cm, estará à venda por R$ 249,90 nas lojas oficiais do Fluminense e nas livrarias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.