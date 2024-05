Corinthians x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na noite deste sábado, às 21h (de Brasília), tem jogão na Neo Química Arena, Corinthians x Fortaleza. Este duelo pela quinta rodada do Brasileirão envolve times que precisam se recuperar na tabela, pois estão longe dos líderes. O Leão cearense tem cinco pontos; o Timão, quatro. Para você não perder nada desta partida, confira a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa com um aquecimento de primeira, às 18h30, que vai te colocar por dentro de tudo sobre esta partida. No que a bola rolar, Marcus Cassino estará na narração.