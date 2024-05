Barcelona perde para o Girona; Real Madrid é campeão espanhol

Com gols-relâmpago e muitas reviravoltas, Girona e Barcelona protagonizaram um jogo emocionante neste sábado (04/05). Após começarem atrás no placar, os mandantes venceram os catalães de virada por 4 a 2 no Montilivi. O Real Madrid, dessa forma, é o campeão da La Liga pela terceira vez nos últimos cinco anos.

O Barcelona ainda estava com chances matemáticas de título, mas deu adeus ao sonho após ser derrotado pelo Girona.

Gols-relâmpago

Barcelona e Girona começaram com muito volume de jogo e marcaram gols de forma muito rápida em campo. Afinal, aos dois minutos, Christensen recebeu um lançamento na entrada da área, dominou de peito e chutou no canto, sem chances para Gazzaniga. Em seguida, Dovbyk, artilheiro da La Liga, aproveitou um cruzamento na medida para cabecear forte e deixar tudo igual no Montilivi.

Pressão do Barcelona

Com o placar em 1 a 1, já nos três primeiros minutos, o Barcelona adiantou as linhas de marcação e sufocou o Girona no campo de ataque. Assim, Fermín, Christensen e Gündogan receberam cruzamentos na medida e desperdiçaram chances claras no primeiro tempo.

O Girona tentava encontrar espaços para atacar, mas estava completamente neutralizado em campo. O Barcelona, dessa forma, continuou pressionando e chegou ao segundo gol aos 45 minutos. Após Yamal ser derrubado dentro da área, Alejandro José Hernández, árbitro do jogo, foi chamado pelo VAR e enxergou penalidade. Assim, Lewandowski cobrou com categoria e estufou as redes no fim do primeiro tempo.

Virada do Girona

O Girona, que não vinha apresentando uma boa atuação, cresceu de produção no decorrer do segundo tempo e marcou dois gols seguidos aos 19 e 21 minutos. Após uma saída de bola errada da defesa, Dovbyk recebeu livre na cara do gol e tocou para Portu marcar. Em seguida, Miguel Gutiérrez recebeu um passe na medida e concluiu com frieza dentro da área.

O Barcelona, depois de sofrer dois gols em três minutos, se abalou em campo e ficou ainda mais vulnerável. O Girona, desse modo, continuou pressionando e chegou ao quarto gol. Após receber um passe pela direita, Portu efetuou um lindo chute no canto, sem chances para Ter Stegen.

Título do Real Madrid

O Barcelona partiu em direção ao ataque no fim do jogo, mas não teve forças para esboçar uma reação. O Girona, então, conseguiu uma virada impressionante dentro de casa e somou três pontos importantes na reta final da La Liga.

