Brighton x Aston Villa: onde assistir e escalações

De olho em uma vaga na próxima edição da Champions League, o Aston Villa visita o Brighton pela 36ª rodada da Premier League. Assim, o confronto acontece neste domingo (5), às 10h (de Brasília), no Falmer Stadium. Os donos da casa, porém, já não tem muitas pretensões na temporada, visto que está distante da disputa pela classificação às competições continentais.

Dessa forma, os The Lions, que somam 67 pontos na quarta colocação, precisam vencer, já que o Tottenham tem sete pontos atrás, entretanto com um jogo a menos. Os Seagulls estão estacionados na décima terceira posição, com 44, e querem encerrar a temporada de forma competitiva.

Onde assistir

O confronto deste domingo (5) terá a transmissão do canal ESPN 4 e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Brighton

Apesar de não ter risco de rebaixamento, a equipe tem tido um fraco desempenho nesta reta final de Premier League, com cinco derrotas nos últimos cinco jogos. Nesse sentidi, a equipe aposta na experiência e terá Welbeck, que substitui O’Mahony, de 19 anos. Além disso, o brasileiro João Pedro fará parte do trio de meias armadores ao lado de Adingra e Buonanotte.

Adam Lallana não participará deste confronto, enquanto Tariq Lamptey, James Milner e Van Hecke serão poupados por conta de problemas físicos.

Como chega o Aston Villa

Caso vença a partida, os visitantes podem carimbar o passaporte para a próxima Champions League (2024/25). No entanto, para isso terá que torcer por um tropeço do Tottenham, que enfrenta o Liverpool, no Anfield. A tendência é que Zaniolo seja titular da equipe de Birmingham no lugar do francês Diaby.

As principais ausências são as de Ramsey e Tyrone Mings. Além deles, Emiliano Martinez e Tielemans, que não jogaram contra o Olympiacos pela Conference League, também ficarão de fora deste confronto.

BRIGHTON X ASTON VILLA

Campeonato Inglês – 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 05/05/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, Brighton (ING)

Brighton : Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor e Barco; Gilmour e Gross; Adingra, Buonanotte e João Pedro; Welbeck.. Técnico: Roberto De Zerbi.

Aston Villa: Olsen; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Digne; McGinn e Douglas Luiz; Bailey, Zaniolo e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery

