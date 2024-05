Real Brasília perde para o Iporá-GO e se complica na quarta divisão

Os planos do estreante Real Brasília na Série D do Campeonato Brasileiro começam a ficar comprometidos. O Leão do Planalto perdeu pela segunda vez na quarta divisão na tarde deste sábado, no Defelê, na Vila Planalto, e continua zerado na classificação. O Iporá-GO impôs ao Real mais uma derrota em duas rodadas com dois gols de falta de Danilo Ribeiro.

A primeira fase reúne 64 clubes divididos em oito grupos com oito times cada. O Real está no A5. Os quatro melhores de cada chave depois das partidas de ida e volta, ou seja, 14 rodadas, avançam à segunda etapa da competição, quando começa o sistema passa a ser de mata-mata.

O próximo duelo será contra o outro representante do Distrito Federal, o Brasiliense, no próximo domingo, às 15h, novamente em casa. Dos oito times do Grupo A5, quatro avançarão à segunda fase, etapa eliminatória.

Assim como nos dois gols sofridos no revés diante do Capital-TO, em Palmas, o Real Brasília foi minado por uma cobrança de falta. O árbitro piauiense Fabio Comes de Souza apitou uma falta contestada na intermediária no volante Bosco. A infração era de muito longe, porém o lateral-esquerdo Danilo Ribeiro cobrou com força e viu o goleiro Wendell aceitar. O segundo saiu na sequência da expulsão do zagueiro Tássio por ter cometido uma infração. Novamente Danilo Ribeiro acerto o ângulo da equipe anfitriã.

Os quatro gols sofridos pelo Real Brasília na Série D tiveram origem em lances de bola parada e colocam em xeque a montagem da barreira e a facilidade com que a bola tem passado pelo obstáculo. Em Palmas, Márcio Júnior abriu o placar no segundo tempo depois de aproveitar uma cobrança na trave do colombiano Arango. Oportunista, aproveitou a sobra e fez 1 x 0. No segundo, Arango bateu direto e anotou golaço para consolidar o placar.

Na partida desse sábado, os gols do Iporá fooram de longa e média distância. Danilo Ribeiro bateu praticamente da intermediária para abrir o placar. Wendell ainda tocou nela, mas a bola entrou. No segundo tempo, Danilo Ribeiro teve um oportunidade pouco antes da meia lua e acertou o ângulo direito do goleiro Wendell para resolver o jogo. O Real havia acabado de ficar com um jogador a menos. Tassio havia sido expulso justamente no lance da falta.

Brasiliense

Depois de estrear com vitória contra o Anápolis na semana passada, no Serejão, o Brasiliense pegou a estrada rumo a Catalão para o duelo com o CRAC neste domingo, às 17h, no estádio Genervino da Fonseca. O adversário iniciou a campanha na Série D com um bom resultado na Arena Pantanal, em Cuiabá, ao empatar por 1 x 1 com o Mixto. Às 16h, no Jonas Duarte, o Anápolis duelará com o Mixto na sequência da segunda rodada.