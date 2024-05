Jogadores e times brasileiros são destaques em restaurante chileno inspirado em futebol

Bandeira do Fluminense na entrada do Casa Estadio - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Santiago, cidade do Chile que receberá a partida entre Colo Colo e Palestino na próxima quinta-feira (9), conta com um espaço dedicado aos apaixonados por futebol. A reportagem do Jogada10 esteve na “Casa Estadio”, localizado no bairro Nuñoa, próximo ao Estádio Nacional do Chile, e se aprofundou sobre a origem deste local.

Com o lema “unidos por uma paixão”, o Casa Estadio é o local perfeito para assistir jogos de futebol. Logo na entrada da parte interna do restaurante está camisa do Palmeiras, bandeira do Fluminense (ao lado da taça da Libertadores) e um relógio com o símbolo do Flamengo. No entanto, o melhor ainda estava por vir.

A sala central conta com uma réplica da taça da Copa do Mundo, logo ao lado da foto de Pelé. Já do outro lado encontra-se uma camisa do Flamengo de 2017, usada por Paolo Guerrero. Segundo o dono do estabelecimento, Pablo Moreno, muitas camisas foram trazidas por brasileiros.

“Tenho um amigo que trabalhou como barbeiro de jogadores da Seleção Brasileira, como Jorginho e Branco. Aqui temos homenagens para muitos jogadores, como o grande Zico, um dos maiores de todos os tempo”, disse Pablo.

Cardápio conta com nome de brasileiros

As homenagens ao futebol brasileiro também estão no cardápio, ou “la carta”, como se fala no Chile. Um dos pratos leva o nome de Zico, que é um filé de frango com anéis de cebola e batata assada.

A grande parte do estabelecimento conta, evidentemente, com objetos de times locais. Destaques para Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Catolica e Cobresal.

Veja imagens da Casa Estadio

