Fluminense abre vantagem, e Atlético, vice-líder, busca o empate

Fluminense e Atlético protagonizaram um jogo cheio de alternativas e com uma reação de um time que vai perseguir o título. Assim, neste sábado (4), em Cariacica, Tricolor e Galo ficaram no empate por 2 a 2, no Kléber Andrade, pela quinta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo, com nove pontos, permanece na segunda colocação. Já o Fluminense, com cinco, está em 14º lugar.

Cano, sempre ele!

Um jogo aberto. Aliás, um deleite para os espectadores, salvo, claro, os torcedores dos times envolvidos na partida, tomados pelo emoção. Logo no início, o Fluminense apresentou suas armas. Marquinhos foi ao fundo e passou para Cano balançar redes. No Atlético, Scarpa ditava o ritmo das ações, porém, os demais companheiros não acompanharam os pensamentos do meia. O Galo precisava de se reconectar com o jogo e de um fato novo.

Atlético reage com o ‘cancelado’ Vargas

O Atlético começou melhor. Afinal, de cara, teve uma chance clara que Fábio salvou. Paulinho havia feito boa jogada. Com mais espaço, o Fluminense ampliou. Everson errou saída de bola, e Renato Augusto aproveitou erro. No entanto, o técnico Diego Milito estava guardando o coelho da cartola. E ele chama-se Vargas. O chileno, em cinco minutos, deixou tudo igual, com a ajuda de Gomes e Arana. Agora, certamente, os torcedores alvinegros o olham de outra forma.

FLUMINENSE 1×0 ATLÉTICO-MG

Brasileirão-2024 – 5ª rodada

Data e horário: 04/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

Gols: Cano, 3’/1ºT (1-0); Renato Augusto, 15’/2ºT (2-0); Vargas, 27’/2ºT; Vargas, 33’/2ºT (2-2)

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Manoel, Melo (Andrade, 14’/2ºT) e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans, 25’/2ºT) e Ganso (Renato Augusto, 14’/2ºT); Douglas Costa (Alexsander, 14’/2ºT), Arias e Cano (Kauã, 46’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Jemerson (Rômulo, Intervalo), Battaglia e Arana; Otávio, Franco, Zaracho (Gomes, 26’/2ºT) e Scarpa; Paulinho (Cadu, 44’/2ºT) e Hulk (Vargas, 26’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Melo Ganso, Arias, Cano (FLU); Paulinho, Jemerson (CAM)

Cartão Vermelho:

