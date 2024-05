Flu x Atlético: briga entre torcidas leva torcedor a hospital

Torcedores de Fluminense e Atlético protagonizaram cenas lamentáveis antes de a bola rolar, no Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada desta rodada do Campeonato Brasileiro. Com ferimentos, um homem foi levado a um hospital da região. Ainda não identificado, ele já está consciente após realizar exames e depois de ser assistido por paramédicos, ainda no estádio.

Tudo começou quando os torcedores do Galo tentaram arrancar uma faixa de uma torcida organizada do Fluminense. Houve, ali, correria e confusão generalizada entre os baderneiros das duas equipes. Em seguida, as torcidas se separaram novamente.

Com bola rolando, Atlético e Fluminense empataram por 2 a 2. Cano e Renato Augusto marcaram para os cariocas. Vargas, duas vezes, igualou para os mineiros. O Galo é vice-líder do Brasileirão enquanto o Tricolor está em posição intermediária na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.