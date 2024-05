Após gols e bela atuação, Vargas agradece: ‘Estou fazendo o certo’

Em busca de uma nova fase no Atlético, o atacante Eduardo Vargas lavou a alma. Afinal, o atacante vem crescendo de rendimento na equipe alvinegra. Diante do Fluminense, neste sábado (4/5), ele marcou os dois gols do Galo que permitiram o empate, em Cariacica, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol foi relâmpago. Afinal, aconteceu apenas oito segundos após o atacante entrar em campo. Ele pisou no gramado e já recebeu o lançamento na frente. Foi apenas um toque na bola para recolocar o Galo no jogo, aos 28 minutos. Seis minutos depois, fez mais um.

“Estou muito feliz. Estou treinando bem, estou fazendo tudo correto fora de campo. Enfim, as coisas estão dando certo”, disse ao Canal Premiere.

Vargas e a volta por cima

Vargas estava encostado no Atlético. Foi colocado em uma lista de dispensa e lutou para permanecer em Belo Horizonte. Passou a ser reutilizado com a chegada de Gabriel Milito. E está dando resultado. Criticado em outros tempos, ele mostrou que quer dar a volta por cima. Atualmente, o atacante é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com três gols.

O atacante se batizou na igreja evangélica e está noivo de uma mineira. Aliás, ele agradeceu o apoio da mulher.

“Primeiramente quero agradecer a Deus, as pessoas que estão me ajudando, a minha noiva, meus amigos pastores.

O Galo agora se prepara para o jogo contra o Rosário, fora de casa, pela Copa Libertadores.

