Em fim de contrato no Al-Hilal, Jorge Jesus alerta: ‘não sei qual será o meu destino’

O Al-Hilal venceu o Al Taawon, por 3 a 0, nessa sexta-feira (3/5), pelo Campeonato Saudita. Aliás, o triunfo deixou o time mais perto de mais um título da liga. Apesar do grande sucesso à frente do elenco, o técnico Jorge Jesus disse não saber sobre o seu futuro.

Afinal, após a partida, o treinador garantiu que está bastante focado na reta final da competição. Assim, ele busca garantir mais uma taça para a sua galeria.

“O meu contrato termina no fim da temporada (2023/24) e não sei qual será o meu destino, mas atualmente meu foco está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato, estou pensando no campeonato”, disse.

O Al-Hilal, afinal, está muito próximo de garantir a taça. Aliás, caso consiga vencer a próxima partida, o time de Jorge Jesus confirma o título, pois tem 12 pontos de diferença para o segundo colocado. A equipe volta a campo contra o Al-Ahli, nesta segunda-feira (6), às 15h (de Brasília).

Jorge Jesus faz história

O treinador português, por sinal, faz história no futebol saudita. Afinal, o clube já conquistou a Supertaça da Arábia Saudita e está na final da Copa do Rei Saudita. Além disso, a agremiação estabeleceu novo recorde de vitórias consecutivas no futebol mundial.

