Para Otávio, empate com Flu é importante para a sequência do Galo

Foi um empate com sabor de vitória. Afinal, o Atlético saiu atrás do placar com dois gols de diferença. No entanto, no fim do segundo tempo conseguiu buscar a igualdade. No fim das contas, Fluminense e Galo deixaram o gramado de Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Brasileiro, com 2 a 2.

Os jogadores atleticanos comemoraram. Aliás, vários ressaltaram a capacidade técnica do time do Fluminense. E, por isso, os números finais da partida foram satisfatórios.

O volante Otávio, afinal, ressaltou o trabalho construído por Gabriel Milito e deu detalhes do que foi observado dentro de campo.

“Eu nunca falo que poderia ter sido melhor, o resultado é consequência de um trabalho que a gente vem construindo. O jogo deles começou a não dar ritmo, a gente sabia que era um jogo diferente. A tática do Fluminense é de uma bagunça organizada e a gente sabia que era preciso ser feito. É um ponto importante para a sequência”, salientou.

‘A gente queria a vitória’, diz Arana

No entanto, Guilherme Arana deixou o gramado com um gosto de que a vitória poderia ter acontecido. Embora saiba que o Fluminense é uma grande equipe, o lateral disse que queria o triunfo.

“Na verdade, duas equipes que gostam da bola controlada no pé, a gente sabia que seria um jogo difícil. Esse é o espírito, não importa se estamos perdendo, temos de buscar o melhor. Enfim, a gente queria mesmo a vitória”, concluiu.

O Galo agora se prepara para o jogo contra o Rosário, fora de casa, pela Copa Libertadores.

