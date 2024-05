América-MG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Garotas do Flamengo estão na nona colocação do Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Alessandra Torres/CBF)

América-MG e Flamengo se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

Afinal, o América tem 14 pontos e está na quinta colocação do torneio nacional. O Flamengo, todavia, está na nona posição, com 11 pontos somados.

Onde assistir

O jogo será transmitido no SporTV.

Como chega o América

As meninas do Coelho, aliás, chegam para o jogo após empate por 1 a 1 com o Bragantino. O detalhe é que as garotas do América buscaram o resultado, afinal, saíram perdendo.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro se apresenta para a partida após ótima vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo. O detalhe, aliás, ficou para a virada do Flamengo. Afinal, o Glorioso abriu o placar logo no início do jogo, mas levou a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o adversário chegou a marcar mais um gol, mas não foi suficiente.

AMÉRICA-MG X FLAMENGO

9ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 06/5/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

América: Tainá, Maiara, Ana Clara, Hingredy, Ilana, Sassá, Iara, Mariana Andrade, Radija, Gadu, Soraya. Técnico: Jorge Victor.

Flamengo: Karol Alves, Monalisa, Daiane Santos, Thais Regina, Jucinara, Djeni, Duda, Gaby Louvain, Fabi Simões, Gisseli, Glaucia, Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro: Gisele Ferreira da Silva (MA)

Auxiliar: Caroline Costa Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.