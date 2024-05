Dirigente do Flamengo solicita entrevista e dispara contra erros de arbitragem

Spindel na bronca com a arbitragem - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

Logo após o apito final no empate entre Bragantino e Flamengo, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do rubro-negro carioca, pediu para dar uma entrevista ao SporTV ainda na beira do campo. O dirigente, então, lamentou os erros de arbitragem e disparou contra a CBF. Segundo ele, a falta de critério é algo que chama atenção. O cartola cobra esclarecimentos.

“O que está acontecendo é um acinte. Presidente de clube diz que tem roubo, tem fraude, tem manipulação. Outro diz que tem assalto. E os árbitros, acuados, vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O que é mais acintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo!”, iniciou Spindel.

Spindel x Textor

Spindel disse que a direção irá analisar enviar novos ofícios à CBF e à Comissão de Arbitragem, mas lembrou que tal expediente não tem efeito. E citou indiretamente adversários recentes, que fizeram queixas públicas, como o John Textor, do Botafogo, e Adson Batista, presidente do Atlético-GO.

“Eu não consigo acreditar que isso é normal e que não tem coisa por trás… Quem grita mais e fala que tem roubo, assalto e o caramba é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo e ordem de cima para os árbitros errarem contra um e outro? A gente vai ter que falar isso também pra respeitarem o Flamengo? A CBF vai ter que esclarecer”, desabafou.

“O que aconteceu hoje é um absurdo. Se tivesse a expulsão no começo, mudaria o jogo, assim como o pênalti no Luiz Araújo. Somos prejudicados jogo a jogo. Ofício não adianta. O que respeita é chamar para a CPI em Brasília, dizer que tem assalto… Não tem, afinal, outro jeito de ser respeitado”, finalizou.

