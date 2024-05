Marcos Braz critica arbitragem e detona CBF: ‘É uma piada’

A arbitragem do jogo entre Bragantino e Flamengo foi recheada de polêmicas. Logo após o empate entre as equipes, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, concedeu entrevista coletiva ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo do rubro-negro, detonou a arbitragem e subiu o tom contra a CBF.

“Está dando pena ver os árbitros. Eles já chegam nos jogos altamente pressionados. Quem conhece um pouco de futebol percebe. Está dando pena. Eu nem reclamei com a arbitragem depois do jogo de hoje, só fui falar que eles deveriam se pronunciar sobre essas acusações. É uma piada o que está acontecendo no futebol brasileiro!”

“A CBF está se ajoelhando a isso? A quem bate na mesa, quem bate, a quem fala de inalações perigosas. O Campeonato não vai acabar bem. Não é para o Flamengo. É para ninguém.”

Além disso, Braz relembrou a partida contra o Botafogo e comentou sobre o fato de Luiz Henrique não ter levado cartão amarelo após colocar uma máscara na comemoração do gol.

“Contra o Botafogo, em que perdemos o jogo, o jogador colocou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. Ele deveria ter dado amarelo, isso não é interpretação, é regra. Regra! Ele não deu amarelo, e no lance seguinte o mesmo jogador tomou o amarelo. É estarrecedor o que está acontecendo.”

