Com camisa do Flamengo, torcedor do Palestino fala sobre o confronto pela Libertadores

Thomas com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

O Flamengo visita o Palestino na próxima terça-feira (3), em Coquimbo, no Chile, pela Libertadores. Na véspera do confronto entre as equipes, a reportagem do Jogada10 foi até a casa do time chileno, o Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, e encontrou um torcedor do Palestino vestindo a camisa rubro-negra. É isso mesmo, você não leu errado!

Thomas, que estava chegando em um campo sintético para jogar futebol com amigos, vestia as cores do time carioca. Ele explicou que comprou a camisa durante uma viagem ao Rio de Janeiro.

“O Flamengo é um time muito conhecido por sua grande história. Quando fui ao Brasil, vi a camisa e fiquei com vontade de comprar. E foi isso que eu fiz”, disse ele.

Mas, perguntado sobre o motivo pelo qual estava usando a camisa do Flamengo na véspera do jogo contra o Palestino, Thomas foi sincero ao falar que no confronto entre as equipes quem irá levar a melhor será o time da casa.

“Acredito que, apesar da força do Flamengo, o Palestino vai vencer por 2 a 0. Vai dar Palestino. Não conheço muito os jogadores do Flamengo, mas sim os do Palestino. Gosto muito do Palestino”, explicou.

Estádio Municipal de La Cisterna

A expectativa e logística do Flamengo estava preparada para o jogo no Estádio Municipal de La Cisterna. No entanto, a Conmebol vetou a utilização do estádio por conta da má condição do gramado. Aliás, isso já aconteceu nessa Libertadores.

A reportagem do J10 tentou acessar a parte interna do estádio, mas não houve liberação pela segurança do local. La Cisterna fica a cerca de 17 minutos de carro para Santiago. Como fica próximo de uma grande avenida, o espaço ao redor não conta com muitas moradias e comércios.

