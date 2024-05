Após rebaixamento, torcedores invadem campo e abraçam os atletas

Uma cena rara ocorreu no St Andrew’s Stadium, em Birmingham, neste sábado (4/5). Afinal, torcedores do time da casa invadiram o gramado no fim do jogo contra o Norwich, que resultou no rebaixamento para a League One (o equivalente à terceira divisão).

Mas invasão de campo não é raro… Onde está o inusitado?

A questão é que os torcedores deixaram as arquibancadas não para criar tumulto, mas para abraçar os jogadores, em solidariedade pela situação difícil do time e em respeito pelo placar favorável à equipe. Afinal, o Birmingham City venceu o rival por 1 a 0, com gol do sul-coreano Paik Seung-ho, aos 55′. Entretanto, a vitória não foi suficiente para evitar a degola.

Três times no rebaixamento do Inglês

Dessa maneira, o Birmingham se junta a Huddersfield e Rotherham na lista dos que caem para a terceira divisão inglesa (League One). A equipe não joga nesse grupo desde 1995. Portanto, terá que melhorar na temporada em busca de nova ascensão.

Pelo visto, conta com o apoio irrestrito dos torcedores, que têm o apelido de Bluenoses (narizes azuis) e costumam postar fotos na internet realçando essa característica. O time tem a alcunha de Blues (azuis) devido à cor do escudo.

Clube tradicional com fases de altos e baixos

O Birmingham City é um dos times mais tradicionais da Inglaterra. Fundado em 1875 como Small Heath Alliance, manda seus jogos na arena St Andrew’s desde 1906. Em 1920 passou a ser apenas Small Heath e em 1930 já era conhecido simplesmente como Birmingham. Já o nome oficial de Birmingham City surgiu em 1943.

O período de maior sucesso do clube foi nos anos 1950 e 1960. Assim, o primeiro troféu da Liga Inglesa foi em 1963, quando bateu o Aston Villa, seu rival histórico. Com altos e baixos, a equipe chegou a passar um longo período fora da primeira divisão, entre 1986 e 2002. Foi a pior fase, em que enfrentou bastante dificuldade para retornar à elite.

O Birmingham tem duas Copas da Inglaterra: 1962/63 e 2010/11.

