Santos x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (6), Santos e Guarani medem forças pela 3ª rodada da Série B. O jogo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h (de Brasília). Com 100% de aproveitamento na Série B, os comandados de Fábio Carille querem manter o status de favorito ao título e tentam aumentar a fase positiva na temporada. Caso vença, voltam a dividir a liderança com o Sport, que bateu o Coritiba nesta sexta-feira e chegou aos nove pontos. Mas o início de Série B do Guarani é preocupante. Afinal, são derrotas e zero ponto.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Santos

A novidade é a repetição na formação que a campo. Com o propósito de entrosar o seu time, o comandante vai manter os 11 titulares que venceram o Avaí na rodada passada. O argentino Julio Furch, que anotou um gol na rodada passada, sofre com uma inflamação no músculo adutor,. Dessa forma, não tem condições de atuar por mais de 30 minutos. Assim, será opção no banco.

Como chega o Guarani

Apesar da dificuldade do jogo contra o Peixe, a esperança é o técnico Júnior Rocha, que faz a sua estreia e promete injetar ânimo no elenco para somar os primeiros pontos na competição.

Na formação da equipe, a principal dúvida fica por conta de Bruno Oliveira. Afinal, o meia sentiu um desconforto muscular. Enquanto isso, o atacante Chay está reintegrado ao elenco após reunião com a comissão técnica.

SANTOS X GUARANI

Série B – Terceira rodada

Data e horário: 6/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Alfredo Morelos. Técnico: Fábio Carille.

GUARANI: Vladimir (Douglas Borges); Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Douglas Bacelar) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Airton e Caio Dantas. Técnico: Júnior Rocha.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ/FIFA)

