Leverkusen, campeão e invicto, goleia no Alemão

Exequiel Palacios levanta os braços e celebra o seu gol, o terceiro do Leverkusen sobre o Eintracht - (crédito: Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

Campeão alemão por antecipação e com grande vantagem para alcançar a final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen tem como objetivo uma terminar a temporada sem um derrota sequer. Neste domingo (5/5), seguiu com a sua invencibilidade: goleou o Eintracht, fora de casa, em Frankfurt, por 5 a 1. Xhaka, Schik, Palacios, Frimpong e Boniface fizeram os gols (Ekitiké descontou). Agora, para terminar a temporada com zero derrota, restam cinco partidas (duas pelo alemão, a final da Copa da Alemanha e duas da Liga Europa).

No Alemão, a campanha do Leverkusen segue histórica e fantástica. Afinal, são 84 pontos, com 26 vitórias e seis empates. Segundo melhor ataque com 82 gols (Bayern tem 90) e melhor defesa (23, mas a segunda melhor levou 36, o Leipzig). O Entracht está com 45 pontos, em sexto lugar. Mas praticamente garantindo vaga Liga Conferência.

Veja aqui a tabela de classificação do Alemão

Leverkusen, um visitante letal

Nem parecia que o Leverkusen estava jogando fora de casa. O time mandou nos primeiros 15 minutos e saiu na frente aos oito. O brasileiro Arthur (ex-América-MG) se mandou pela esquerda e cruzou. A defesa rebateu, mas nos pés de Xhaka. O suíço pegou de primeira e fez 1 a 0. Felizmente para o Eintracht, no seu primeiro ataque de perigo, conseguiu o empate, com Ekitike escorando cruzamento de Chaibi da esquerda. Este gol fez o Eintracht entrar no jogo e ter oportunidades para virar. Mas o Leverkusen é muito eficaz. Aos 43, após troca de passes e dois cruzamentos para area, o tcheco Schik escorou cruzamento da esquerda vencendo o lateral Niels Nkounkou para recolocar o time visitante na frente.

E tome gol

No segundo tempo, aos dez, o Leverkusen teve um pênalti a seu favor. Após jogada pela esquerda o zagueiro Nkunku puxou a camisa do 19. Infantil demais. Palacios bateu e ampliou. Aos 32, em contra-ataque, Hoffman encontrou Frimpong livre na área. O lateral-direito não desperdiçou: 4 a 1. Mas ainda deu tempo para mais um gol. Frimpong sofreu pênalti. aos 44. Boniface, que saiu do banco, bateu. Gol.

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (3/5)

Hoffenheim 1×1 RB Leipzig

Sábado (4/5)

Stuttgart 3×1 Bayern

Werder Bremen 2×2 B.M’Gladbach

Borussia Dortmund 5×1 Augsburg

Wolfsburg 3×0 Darmstadt

Colonia 0x0 Freiburg

Domingo (5/5)

Union Berlin 3×4 Bochum

Eintracht 1×5 Leverkusen

Heidenheim x Mainz – 14h30

