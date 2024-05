São Paulo goleia Atlético pelo Brasileirão Feminino

O São Paulo goleou o Atlético por 6 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo, válido pela nona rodada da competição, aconteceu no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia (SP). Os gols das Tricolores foram de Bia Menezes (2), Laryh (2), Dudinha e Isa. Com o resultado, as paulistas chegam à terceira posição na tabela de classificação, com 17 pontos em oito jogos. Já a equipe de Belo Horizonte segue na lanterna, com apenas um ponto em nove partidas.

O São Paulo joga novamente domingo (12), no clássico contra o Corinthians, às 15 horas. Um dia antes, o Atlético atua fora de casa, diante do Real Brasília, no mesmo horário.

São Paulo decide no primeiro tempo

As tricolores, em suma, entraram em campo dispostas a transformarem em gols a distância enorme que as separa do Atlético na tabela. E inegavelmente conseguiram. Com 22 minutos de jogo, o placar mostrava 3 a 0. O primeiro saiu aos 12, com Bia Menezes chutando de fora da área após cobrança de escanteio.Muito superiores durante todo o tempo, as tricolores. No segundo, quatro minutos depois, Laryh completou na pequena área cruzamento da direita. Por fim, aos 22, a atilheira Dudinha acertou belo chute após roubada de bola em uma saída errada da goleira atleticana.

Segundo Tempo

Menos intenso na segunda etapa, ainda assim o São Paulo conseguiu aumentar a vantagem. Aos 13 minutos, em lance semelhante ao primeiro gol, Bia Menezes acertou outro chute de fora da área após escanteio. As anfitriões, em resumo, administravam tranquilamente a vantagem quando Ravena sofreu pênalti. Laryh cobrou aos 37 e fez o quinto. Nos acrescimos, afinal, Isa fez o sexto e deu números finais ao marcador.

