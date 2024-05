Com um a mais desde o início, São Paulo passa pelo Vitória

O São Paulo de Luis Zubeldía não perde. Neste domingo (5), o Tricolor foi até o Barradão e derrotou o Vitória por 3 a 1, jogando com um a mais desde o início do jogo. Com dois gols, Luciano foi o destaque da partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Sexto lugar, o São Paulo tem sete pontos. Sem vencer neste Brasileirão, o Vitória soma apenas um em 15 disputados, afundado na zona de rebaixamento.

Que presentão!

A expulsão de Wagner Leonardo, logo no início, condicionou o jogo. O zagueiro rubro-negro acertou uma cotovelada em Calleri no campo de ataque do Vitória. Em 11 contra 10, o São Paulo dominou o jogo, trabalhou no campo de defesa do adversário, empilhou chances de gol e atacou muito pela esquerda. Depois de perder dois gols, Igor Vinicius, então, lembrou que era ala e centrou uma bola na cabeça de Luciano. Tricolor na frente.

São Paulo deslancha

O Vitória começou assustando. Em bobeada da defesa tricolor, Oliveira deixou tudo igual. O Vitória mostrava brios. Mas recebeu, logo depois, um balde de água fria. Logo depois da saída, Michel Araújo preparou a jogada para Lujciano marcar mais um. O São Paulo sempre esteve mais próximo do terceiro gol do que o adversário do empate. Desse modo, no fim, Ferraresi, com estilo, ampliou.

VITÓRIA 1×3 SÃO PAULO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Gols: Luciano, 44’/1ºT (0-1); Oliveira, 2’/2ºT (1-1); Luciano, 7’/2º (1-2); Ferraresi, 38’/2ºT (1-3)

VITÓRIA: Arcanjo, Zeca, Uvini e Wagner Leonardo; Lepo (Reynaldo, 6’/2ºT), Oliveira, Dudu, Matheusinho (Júnior, 19’/2ºT) e PK (Esteves, Intervalo); Matheusinho; Osvaldo (Gonçalves, Intervalo) e Janderson (Luiz Adriano, 23’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO: Rafael, Franco (Ferraresi, 23’/2ºT), Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius (Erick, 23’/2ºT), Alisson, Bobadilla (Galoppo, 30’/2ºT), Nestor (Rodriguinho, 22’/2ºT) e Michel Araújo; Luciano (André Silva, 39’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizali Casaril (SC)

VAR: Rodolpho Toski Maques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Uvini, Esteves, Dudu (VIT); Franco, Bobadilla, Galoppo, Michel Araújo (SAO)

Cartão Vermelho: Wagner Leonardo, 6’/2ºT (VIT)

