Estevão marca belo gol de pênalti em vitória do Palmeiras

Neste domingo (5), o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol, Estevão falou com a imprensa após o apito final e revelou que bater pênalti é uma de suas especialidades. Ele contou que se espelha no companheiro de equipe Raphael Veiga.

“É uma das minhas especialidades também bater pênalti, sempre treino, então quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo gol. O Veiga é um exemplo para bater pênalti, hoje pude ser feliz e fazer o gol. Foi um jogo muito difícil, muito calor, soubemos nos impor e conquistar a vitória. Agora é seguir no campeonato.”

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão-2024

Com a vitória, o Palmeiras chega aos oito pontos, em sexto lugar. Mas os cuiabanos seguem muito mal. Afinal, com quatro derrotas, o time está em último lugar e é o único que ainda não pontuou. Assim, tem o pior ataque (nenhum gol) e a segunda pior defesa (sofreu nove gols).

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (9/5), para enfrentar o Liverpool, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo F, com sete pontos.

