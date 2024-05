Lando Norris aproveita safety car e vence a primeira pela F1 no GP de Miami

Demoraram 110 corridas, mas a primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1 finalmente chegou. O jovem talento da McLaren amargava o posto de ser o piloto com mais pódios sem nunca ter vencido na categoria, mas deixou tudo isso para trás ontem, ao ver a bandeira quadriculada antes de todos os demais no Grande Prêmio de Miami. O britânico de 24 anos aproveitou a entrada do safety car para assumir a dianteira e depois abriu 7 segundos de vantagem para o tricampeão Max Verstappen, segundo colocado com a Red Bull. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em terceiro.

Norris já havia chegado perto de vencer no GP da Rússia de 2021, mas viu a oportunidade escapar quando se recusou a ir aos pits trocar os pneus pelos de chuva e rodou. Desta vez, ter ficado mais tempo em pista valeu a pena. Então líder da prova, Verstappen saiu do traçado e acertou um cone, que foi parar no meio da pista e fez os fiscais a acionarem o Safety Car Virtual na volta 22. Pouco depois, no giro 29, Magnussen e Sargent bateram e obrigaram a entrada do carro de segurança, facilitando a entrada da McLaren nos boxes para voltar antes de Verstappen.

Com upgrades no carro, Lando, que havia largado em quinto, abriu 7 segundos de vantagem para cima do tricampeão após o reinício da corrida e cruzou a linha de chegada muito antes do holandês da Red Bull. O resultado encerrou um jejum de quase três anos sem vitória para a McLaren.

“Já era hora. Demorou muito para chegar, mas finalmente consegui. Finalmente entreguei para a equipe. Foi uma corrida difícil, mas finalmente cheguei ao topo. Estou nas nuvens”, disse o britânico. “Muita gente duvidou ao longo do caminho, cometi erros nos últimos cinco anos, mas resolvemos ficar com a McLaren porque acreditei neles”, concluiu.

A vitória de Lando Norris teve um toque de Brasil. O MCL38, carro da McLaren para 2024, estampa a logo de Ayrton Senna, tricampeão pela equipe. O triunfo fica ainda mais marcante por ter acontecido justamente na semana em que completaram 30 anos da morte do brasileiro. A montadora, inclusive, dedicou o resultado a outro tupiniquim: Gil de Ferran. O ex-piloto, falecido em dezembro do ano passado, era consultor do time e próximo de Norris.

O Palmeiras, clube pelo qual o britânico se declarou torcedor em outras vindas ao país, aproveitou para parabenizar o piloto. “A primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho”, escreveu o clube no X, antigo Twitter.

Apesar da vitória, Norris segue em quinto na classificação de pilotos, com 83, mas encurtou para dois a diferença atrás de Carlos Sainz. Verstappen segue isolado na frente, com 136, seguido por Sérgio Pérez (101) e Leclerc (98). No campeonato de construtores, a McLaren (124) abriu 60 pontos de vantagem para a Mercedes (64) e continua na caça de Ferrari (189) e Red Bull (237). A Fórmula 1 retorna apenas em 19 de maio para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na Itália, às 10h.