Abel Ferreira comemora vitória e elogia espírito da equipe

Abel Ferreira conquistou mais uma vitória sob comando do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Logo após a vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva na Arena Pantanal e elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos. Com gols dos garotos Lázaro e Estevão, o Alviverde subiu para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

“Acho que fizemos um jogo maduro, inteligente, na casa de um adversário que precisava ganhar. Fez uma troca de treinador e eles queriam mostrar a ele vontade, qualidade. Fizemos um jogo bom, com paciência. Hoje enfrentamos dois adversário, o Cuiabá e o calor, que não estamos acostumados nessa temperatura. Acho que foi uma vitória justa”, disse Abel.

‘Gesto bonito’, celebra Abel Ferreira

Após o gol marcado por Estevão, que selou a vitória do Palmeiras, todos os atletas que estavam no banco de reservas foram comemorar bastante com o jovem de 17 anos.

“Como em outros momentos, acho que é um momento que reflete o espírito dessa equipe, que quer muito ganhar, fazer gols, mas deixa o ego em casa para servir ao Palmeiras. Foi um gesto bonito e reflete o espírito dessa equipe”, elogiou.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos oito pontos, em sexto lugar. Mas os cuiabanos seguem muito mal. Afinal, com quatro derrotas, o time está em último lugar e é o único que ainda não pontuou. Assim, tem o pior ataque (nenhum gol) e a segunda pior defesa (sofreu nove gols).

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (9/5), para enfrentar o Liverpool, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo F, com sete pontos. Na entrevista, o português comentou sobre esse difícil confronto.

– Vamos ter que analisar o adversário, temos algumas nuances táticas para atacar, para defender também. Já jogamos contra eles (Liverpool) e vamos analisar. Mentiria se já dissesse que pensei sobre eles, estava focado no Cuiabá, ainda não preparei, mas a dedicação é a mesma.

