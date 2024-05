CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Botafogo

A CBF divulgou, enfim, na noite deste domingo (5), o áudio da cabine do VAR no segundo gol anulado do Botafogo na derrota para o Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos. No lance, a arbitragem assinalou impedimento do lateral-direito Suárez, que passou para Júnior Santos balançar a rede. Em entrevista coletiva, o técnico do Glorioso, Artur Jorge, reclamou muito da jogada. Rafael Rodrigo Klein, porém, invalidou o que seria o 1 a 1, no início da segunda etapa.

“Campo marcou impedimento, tá? Aguarde, tá? Vamos traçar as linhas. Primeiro defensor, é esse ou o debaixo. Marca ele, em cima do tronco. Agora vamos marcar o outro jogador, vai para a esquerda… Vai ser o 13 (Arias). O defensor é o 13 (Arias). Agora coloca no atacante (Suárez). Pode subir (a linha), até o braço dele… Esse é o ângulo. Para a esquerda, para a direita… Isso. É o braço dele. Ok. Pode confirmar. Impedimento. Sem penal, lance limpo…”

O áudio é de Igor Junio Benevenuto, árbitro que, aliás, operou a tecnologia no Colosso do Subúrbio.

Técnico do Botafogo na bronca

Artur Jorge não concordou com a marcação. Afinal, o jogo poderia ter outra configuração.

“Fizemos um gol a um minuto e meio do segundo tempo que, para mim, é gol claro. Para mim, então, é gol e não há nenhum impedimento que justifique, portanto, a invalidação”, disse o treinador bracarense.

Pela quinta rodada do Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Bahia e acabou ficando sem a liderança do Brasileirão. A equipe alvinegra, assim, ocupa a terceira colocação, com nove pontos. Já o Bahia tem dez. Desse modo, ocupa a segunda colocação e só não assume a ponta porque o Athletico tem saldo maior.

