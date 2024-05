Abel sai em defesa de Endrick após gols perdidos: ‘Fominha saudável’

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (5), na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Brasileirão. Contudo, quem não saiu tão feliz da partida foi Endrick. Afinal, o atacante perdeu alguns gols durante o embate, sendo uma oportunidade cara a cara com o goleiro Walter. Ao ser substituído, ele não conseguiu esconder a insatisfação com seu próprio desempenho. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira fez questão de defender sua joia.

Abel entendeu a insatisfação do atacante, diante da oportunidade perdida. Além disso, classificou Endrick como um “fominha saudável”. Alguém que quer sempre estar em campo e dar o seu melhor e, portanto, se cobra muito quando as coisas não saem como planejado.

“Ele saiu com os braços abertos, chateado por ter falhado naquele lance, ele é um fominha simpático, todo mundo gosta dele, nós gostamos dele, e ele sabe, que por onde vá, ele leva um bocadinho de nós, dos treinadores, dos funcionários, dos jogadores”, disse Abel Ferreira, que prosseguiu.

“Nos vamos continuar a desfrutar deles enquanto estão conosco, o Endrick, infelizmente, terá que nos deixar, e digo só para continuarem desfrutando e se prepararem a cada jogo que vem, quinta-feira já tem outro”, completou.

Abel passou a entrevista coletiva inteira destacando que todos devem desfrutar dos últimos momentos do jovem com a camisa do Palmeiras. Além disso, ele também falou para aproveitarem para acompanhar outros jovens como Estevão e Luís Guilherme, mas estes sem data para sair.

A despedida de Endrick

Endrick tem mais dois meses para atuar pelo Palmeiras. Sua última partida deve acontecer no dia 21 de julho, no Allianz Parque, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a expectativa é que ele tenha mais nove partidas com a camisa alviverde.

