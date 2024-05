Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão ao lado de outros dois times

O Fluminense chegou abrir dois gols de vantagem sobre o Atlético-MG, porém cedeu o empate no segundo tempo no sábado (4), em Cariacica. Com os gols do Galo, o Tricolor adquiriu uma incômoda estatística. Agora, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 10 gols sofridos, ao lado de Cuiabá e Vasco.



Desde a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, o Tricolor tem tido dificuldades para acertar o sistema defensivo, sobretudo nas jogadas aéreas e na saída de bola. Com uma série de desfalques (Marlon e Thiago Santos), Fernando Diniz chegou a apostar em improvisações, como as entradas de Martinelli e André no setor.

Por outro lado, Manoel voltou da suspensão do doping e começa a ter regularidade na defesa. Felipe Andrade, por sua vez, tem entrado bem e mostrado potencial para disputar uma posição. O outro Felipe do grupo, o Melo, é titular absoluto, porém já tem 40 anos e sente o intenso calendário.

Nesse sentido, o Fluminense está bem próximo de anunciar o retorno de Thiago Silva. Dessa forma, o clube encaminhou o acordo por um contrato de dois anos, até junho de 2026. No entanto, as duas partes não pretendem se manifestar sobre a negociação até que o defensor faça seu último jogo pelo Chelsea na atual temporada europeia.

O defensor, apesar de ter 39 anos, atuava em um bom nível na Premier League e será um ganho técnico e de liderança incontestável para a equipe carioca. O time, até o momento, sofreu gol em todos os cinco jogos, assim como abriu o placar em quatro, porém só venceu um.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.